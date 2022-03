Het Münchner Philharmoniker, een van de grote symfonieorkesten van München, heeft zijn banden met de Russische dirigent Valery Gergiev dinsdag verbroken. Het orkest eiste dat de 68-jarige dirigent openlijk afstand zou nemen van de acties van de Russische president Vladimir Poetin, met wie hij bevriend is, maar Gergiev heeft dit tot op heden niet gedaan.

"Valery Gergiev heeft zich niet uitgesproken, ondanks mijn verzoek om openlijk afstand te nemen van de wrede oorlog die Poetin tegen Oekraïne en onze zusterstad Kiev voert", zegt Dieter Reiter, de burgemeester van München.

Als Gergiev zich wel negatief over de acties van Poetin en de oorlog had uitgelaten, dan was een samenwerking volgens Reiter zeker niet uitgesloten geweest. Dat is nu wel het geval. Gergiev was sinds 2015 werkzaam bij het Münchner Philharmoniker.

Dezelfde eis heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest vorige week ook gesteld. Ruim twintig jaar geleden werd Gergiev een vaste gastdirigent van het Nederlandse orkest en sindsdien bestaat ook het jaarlijkse Gergiev Festival, dat door de dirigent zelf in het leven is geroepen.

Directeur George Wiegel snapt dat het voor Gergiev, die voor zover bekend in Sint-Petersburg woont, niet gemakkelijk is om zich zomaar uit te spreken. Maar Wiegel ziet op het ogenblik "niet veel ruimte" om met die nuance rekening te houden.

Op korte termijn zal het Rotterdams Philharmonisch Orkest een definitief besluit nemen over de samenwerking met Gergiev en het festival, dat nu voor september gepland staat.

Ook andere partijen verbreken banden

Ook Carnegie Hall in New York zal elk moment een besluit nemen over toekomstige concerten met de Russische dirigent. De Scala in Milaan heeft al laten weten niet meer te willen samenwerken met Gergiev.

Daarnaast zijn concerten van Gergiev op het Lucerne Festival en het Verbier Festival in Zwitserland geannuleerd. De Duitse agent van de dirigent heeft de samenwerking ook al verbroken.

Gergiev kwam in 2014 ook al in opspraak, toen hij samen met andere kunstenaars een petitie ondertekende voor de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland. Toch werd hij in 2015 in München aangesteld als chef-dirigent.