Richard Groenendijk is een van de zes kanshebbers voor de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het meest indrukwekkende Nederlandse theaterlied van het jaar. De cabaretier is genomineerd voor het door Jan Beuving geschreven nummer Ik hoop het wel dat hij zingt in zijn nieuwe theatervoorstelling, zo werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Ook Wende Snijders is een van de kanshebbers met het nummer Bloed in mijn bloed. Verder werden Lisa Loeb, Peter van Rooijen, Janne Schra en Joost Spijkers genomineerd.

"Alle zes de genomineerden spelen op een bijzondere manier met perspectief. De ene keer is er heel lang een alwetende verteller aan het woord om op de valreep plaats te maken voor de ik-figuur van de zanger", zegt juryvoorzitter Jurrian van Dongen. "In andere liederen volgen we uiteenlopende perspectieven kort op elkaar. Er klinken veel stemmen die zelden het woord hadden."

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt door het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur aan een tekstschrijver, componist en uitvoerder voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar. De prijs bestaat uit een bronzen beeld en een geldbedrag van 3.500 euro. Vorig jaar won het duo Yentl en de Boer de prijs.

De uitreiking van de prijs is op 27 maart in Theater Bellevue in Amsterdam.