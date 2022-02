Snoop Dogg heeft een rechtbank in Los Angeles in een zeventien pagina's tellende motie gevraagd de aanklacht van een vrouw die hem van misbruik beschuldigt te verwerpen.

Twee weken geleden werd bekend dat de vrouw 10 miljoen dollar (zo'n 8,9 miljoen euro) van de muzikant eist. Ze stelt dat de rapper haar in 2013 heeft gedwongen hem oraal te bevredigen. Dat zou gebeurd zijn in een studio, waar ze naartoe was gekomen omdat Snoop Doggs vriend Bishop Don Juan haar had verteld dat dat goed zou zijn voor haar carrière. De vrouw wil anoniem blijven.



Snoop Dogg ontkent het voorval. In het verweer, dat in handen van Rolling Stone is, stelt de rapper dat er geen misbruik of seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Ook wijzen zijn advocaten erop dat de vrouw in haar aanklacht niet beweert dat Snoop Dogg zelf heeft beloofd dat hij haar zou helpen met haar carrière.

Zij beschuldigen de vrouw van afpersing en stellen dat ze hoopte snel betaald te worden zodat het nieuws over de aanklacht niet naar buiten zou komen in de aanloop naar de Super Bowl van dit jaar, waarbij Snoop Dogg optrad tijdens de halftime show.