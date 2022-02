Verschillende Russische artiesten die in de afgelopen jaren namens het land deelnamen aan het Eurovisie Songfestival hebben zich op sociale media uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Door middel van de hashtag #нетвойне (#geenoorlog) laten ze weten zich zorgen te maken.

Sergey Lazarev, die in zowel 2016 als 2019 derde werd op het Songfestival, schrijft dat hij "huilt als een kleine jongen" en dat "niemand de oorlog steunt". Hij vraagt om het einde van de oorlog. "Stop en ga aan de onderhandelingstafel zitten", richt hij zich tot de politieke leiders. "Ik wil dat mijn kinderen in vredestijd leven."

Manizha, die vorig jaar in Rotterdam negende werd namens Rusland, zegt dat ze er spijt van heeft dat ze donderdagochtend wakker werd. "Je weet niet waar je heen moet, wie je moet helpen. Ik ga op de hoek van het bed zitten en huil. Ik huil omdat het niet mijn keuze is. De huidige agressie is tegen mijn wil, tegen de wil van mijn familie, ik denk tegen de wil van ons volk."

De zangeres zegt dat ze ook familie en vrienden heeft in Oekraïne. "Mijn toekomstige man is half Oekraïens. Mijn goede vrienden zijn Oekraïners. Rusland en Oekraïne zijn niet zomaar twee landen. Wij zijn familie. Elke oorlog tussen ons is broedermoord."

De band Little Big, die Rusland bij het vanwege het coronavirus geannuleerde Songfestival van 2020 zou vertegenwoordigen, houdt het bij een korte verklaring: "NO WAR", schrijft de groep.

'The Sound of Beauty kan niet het geluid van oorlog worden'

De Letse inzending van het Songfestival van dit jaar, de band Citi Zeni, heeft de European Broadcasting Union (EBU) ertoe opgeroepen om Rusland niet mee te laten doen. "The Sound of Beauty kan niet het geluid van oorlog worden", aldus de Letse band, verwijzend naar het thema van het Songfestival van dit jaar.

"We zijn van mening dat het Songfestival draait om vrede, entertainment en liefde. Dat is het omgekeerde van de politiek die de overheid van de Russische Federatie op dit moment laat zien. Wij vinden het niet correct om een artiest naar het ene EBU-land te sturen, en een leger naar een ander land", aldus de groep.

De Oekraïense omroep heeft de EBU er ook al toe opgeroepen Rusland uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival, dat in mei in de Italiaanse stad Turijn plaatsvindt.