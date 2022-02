Rapper Donnie en zanger Mart Hoogkamer hebben afzonderlijk van elkaar in het afgelopen jaar flinke hits gescoord en bundelen nu hun krachten op de single Bieber Van De Kroeg. De opnames van de videoclip, waarin de twee als Ed Sheeran en Justin Bieber verkleed gaan, gingen gepaard met heel wat geklaag van Hoogkamer, vertellen de twee aan NU.nl.

Donnie en Hoogkamer ontmoetten elkaar bij het Muziekfeest op het Plein. "We raakten aan de praat en ik merkte al snel dat we jongens van hetzelfde volk zijn", vertelt Hoogkamer. Later belde de rapper hem eens op en spraken ze ruim een uur over muziek, waarna Donnie de zanger uitnodigde om de dag erna naar de studio te komen.

Donnie vertelde producer Arno Krabman de volgende dag in de studio over dit telefoongesprek, waarop Krabman opmerkte dat Hoogkamer een beetje op Bieber lijkt. Donnies neef grapte dat de rapper wel wat weg heeft van Sheeran. "Toen is het laagje ontstaan waarin we de kroketten hebben gepaneerd", aldus Donnie. De eerste versie van Bieber Van De Kroeg was daarmee geboren, nog voordat Hoogkamer in de studio arriveerde.

Bij aankomst mocht Hoogkamer gelijk naar het nummer luisteren. "Ik zei nog tegen Donnie: 'Ik hoop wel dat je een hit hebt gemaakt hoor.' Toen ik het hoorde, wist ik meteen dat ik het wilde inzingen en het me eigen wilde maken. Ik pakte de koptelefoon en microfoon en ging er meteen mee aan de slag."

'De ster van de avond'

Donnie was direct onder de indruk van Hoogkamers vocalen. "Ik stond even buiten en hoorde hem door het raam zingen en het klonk alsof het al helemaal gemixt was. Hij heeft het maar drie keer hoeven inzingen en daar hebben we de beste take van gebruikt."

Hoogkamer is op zijn beurt een fan van de teksten van Donnie. "Hij is heel creatief met schrijven." En of hij zich kon vinden in de vergelijking met Bieber? "Ja, zeker wel!"

Maar wat is dan precies een 'Bieber van de kroeg'? "Het is een persoon die helemaal lekker gaat op een feestje. Hij is de ster van de avond", legt Donnie uit. "Niemand kan hem kapot krijgen en niemand krijgt hem naar huis", vult Hoogkamer aan.

Waar het nummer zeer snel tot stand kwam, had de videoclip, die werd geregisseerd door Véras Fawaz, nog wel wat voeten in de aarde. "Toen Donnie zei dat we verkleed zouden gaan als Bieber en Sheeran, dacht ik wel: wat gaan we gek zitten doen? Hij was aan het rondbellen en kwam met steeds meer goede ideeën."

Mart Hoogkamer als Justin Bieber en Donnie als Ed Sheeran. Mart Hoogkamer als Justin Bieber en Donnie als Ed Sheeran. Foto: 8ball

'Hij noemt me nu Mart Hoogklager'

Uiteindelijk kostte de clip twee lange draaidagen, waar Hoogkamer niet altijd van genoot. "Ik ben een jongen die gaat lopen klagen als het koud is of als iets te lang duurt. Donnie noemt me nu ook Mart Hoogklager", lacht de zanger. "Maar als je het resultaat dan terugziet, ben je toch wel trots. We hebben wel iets unieks neergezet met z'n tweeën."

Donnie scoorde in het afgelopen jaar grote hits met Bon Gepakt met René Froger en Frans Duits met Frans Duijts. Hoogkamer had de zomerhit van het jaar te pakken met Ik Ga Zwemmen. Druk om samen wederom miljoenen streams te scoren, voelen ze niet. "Als wij er plezier aan hebben beleefd, is het in mijn ogen al geslaagd. Ik probeer eigenlijk nooit een hit te maken. Als dat gebeurt zijn we blij, maar het gaat om het creëren", aldus Donnie.

Hoogkamer sluit zich daarbij aan: "Ik wilde vooral een goed nummer brengen waar ik achter sta. Natuurlijk hoop je wel dat uiteindelijk iedereen het meezingt."