Avril Lavigne stelt tour en daarmee optreden in AFAS Live uit

De Canadese zangeres Avril Lavigne heeft haar Europese tour vanwege de coronasituatie uitgesteld tot 2023. Dat betekent dat ook haar optreden in de Amsterdamse concerthal AFAS Live, dat eind februari gepland stond, wordt verplaatst.



In een verklaring laat Lavigne weten haar Europese tour te verplaatsen naar april en mei 2023. "Het is geen gemakkelijke beslissing, maar het zal er wel voor zorgen dat we alle optredens kunnen doen, we de shows op volle capaciteit kunnen geven en we in een veilige omgeving kunnen optreden."



Ook is al een nieuwe datum gevonden voor het concert van Lavigne in concerthal AFAS Live: 14 april 2023. "De voorpret duurt dus nóg langer, maar het zal het wachten waard zijn", aldus een Twitter-bericht van AFAS Live.



Eerder zei AFAS Live-directeur Birgitte de Winter nog dat de concertzaal merkt dat het "voor tours lastig" blijft. "Internationale artiesten moeten rekening houden met reizen en maatregelen in andere landen. Als je als band zo veel gaten ziet vallen in je schema, maken ze toch de afweging om de tour vroegtijdig te verplaatsen naar later in het jaar." Eerder besloot ook de Italiaanse rockband Maneskin zijn tour en daarmee de show in AFAS Live uit te stellen.