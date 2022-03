Pete Philly en Brainpower brengen eerbetoon aan A Tribe Called Quest in Concertgebouw

Onder anderen Pete Philly, Brainpower, Postmen en Kris Berry eren samen met het Re:Freshed Orchestra op 17 maart de Amerikaanse hiphopact A Tribe Called Quest in Het Concertgebouw in Amsterdam.



A Tribe Called Quest werd in 1985 opgericht in New York door Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad en Jarobi White (die opstapte na het eerste album). Ze scoorden hits als Can I Kick It? en I Left My Wallet In El Segundo.



De groep was van grote invloed op Amerikaanse artiesten, maar ook op Brainpower en Pete Philly. "ATCQ maakt deel uit van mijn muzikale DNA. Het was een unieke groep, met de drie verschillende leden die één ijzersterk geheel vormden door tijdloze kwaliteit: warme sounds, harde drums, good vibes en eerlijke lyrics", aldus Brainpower.