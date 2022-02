Gary Brooker, zanger en pianist van de Britse band Procol Harum, is zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden.

Brooker leidde Procol Harum gedurende de 55-jarige geschiedenis van de Britse band. De grootste hit van de band was A Whiter Shade of Pale. Dit nummer uit 1967 was de favoriete plaat van de vorig jaar overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Andere hits waren onder meer Homburg en A Salty Dog.



De Britse muzikant werkte ook samen met onder anderen George Harrison, Eric Clapton, Kate Bush en de Amerikaans-Nederlandse zangeres Lori Spee (foto), met wie hij in 1986 het duet Two Fools In Love opnam. Ook was hij te horen op een album van TopPop-presentator Ad Visser. Solo had hij een hit met No More Fear of Flying. In 2003 werd Brooker geridderd voor zijn inzamelingswerk voor goede doelen.

Brooker leed aan kanker en stierf zaterdag vredig in zijn woning. Procol Harum schrijft in een verklaring: "Hij viel op door zijn individualiteit, integriteit en soms koppige excentriciteit. Zijn bijtende humor en honger naar het belachelijke maakten hem tot een onschatbare verteller, en zijn surrealistische scherts vormde een fascinerend contrast met de zwaarte van de uitvoeringen van Procol Harum."

Hij laat zijn vrouw Franky achter. Ze ontmoetten elkaar in 1965 en trouwden in 1968. Het stel had geen kinderen.