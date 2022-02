De raadkamer van de rechtbank Amsterdam buigt zich maandag over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de vrijlating van Lil Kleine. De rapper zat vorige week vast op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes.

De rechter-commissaris besloot afgelopen woensdag het voorarrest van de rapper te schorsen in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging tegen de beslissing in beroep. Er zijn volgens het OM voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden.



De behandeling van het hoger beroep heeft plaats achter gesloten deuren.

Lil Kleine wordt verdacht van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Hij zou haar bij een ruzie aan haar haren uit een auto hebben gesleept en daarna haar hoofd tussen een autodeur hebben geklemd.



Inmiddels hebben diverse partijen de samenwerking met de 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, opgezegd of opgeschort. Het management van Lil Kleine, NAMAM, heeft zijn profiel inmiddels van de website gehaald.