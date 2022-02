De Ierse band The Script komt dit jaar naar Concert at SEA. Ook zangeressen Davina Michelle en Meau treden op tijdens het festival op de Brouwersdam in Zeeland, dat van 30 juni tot en met 2 juli plaatsvindt.

Het grootste deel van de line-up werd dinsdag bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op. Dit is de vijftiende editie van het festival, dat opnieuw wordt georganiseerd door de band BLØF. The Script, bekend van hits als Hall of Fame en Superheroes, is de enige internationale act op het festival.

Ook Maan, Suzan & Freek, Snelle, Kensington, Ronnie Flex, Racoon, Miss Montreal, Diggy Dex, Nona, RONDÉ, DI-RECT, Froukje, Chef'Special, Van Dik Hout, Son Mieux, S10 en Krezip treden op. Daarnaast is traditiegetrouw ook BLØF tijdens het festival te horen.

"Het mooiste weekend van het jaar gaat er weer van komen", zegt Paskal Jakobsen, gitarist en zanger van de Zeeuwse band. "We hebben wat in te halen met elkaar, dus op donderdag doen we de poorten eerder open dan voorgaande jaren. Op al onze podia staan op donderdagmiddag al artiesten te spelen. We zijn zo blij dat we met ons publiek en alle artiesten eindelijk weer ons festival kunnen beleven."

Doordat het festival eerder is uitgesteld, hebben veel mensen al een kaart die ze konden behouden. Maandag gaan de laatste kaarten in de verkoop.