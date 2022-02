Het management van Lil Kleine, NAMAM, liet onlangs nog weten dat het niet weet of de samenwerking met de rapper kan worden voortgezet, maar zijn profiel is inmiddels van de website gehaald. Op vragen van NU.nl over de betekenis hiervan, komt nog geen antwoord.

Op de sociale media van NAMAM is de rapper nog wel te vinden en het account van het bureau volgt Lil Kleine ook nog steeds.

Een week geleden liet het managementbureau weten dat het na een geweldsincident twijfelde over de samenwerking. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, werd aangehouden door de politie nadat online beelden waren verschenen waarop te zien is dat hij zijn verloofde aan haar haren uit een auto trekt en vervolgens haar hoofd tussen het portier en de wagen klemt.

Inmiddels is hij vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, maar het Openbaar Ministerie ging hiertegen in beroep. Op korte termijn wordt hier een besluit over genomen.

NAMAM vertegenwoordigt ook Jaimie Vaes

NAMAM vertegenwoordigt niet alleen Scholten, maar ook zijn verloofde, Jaimie Vaes. Het bedrijf schreef vorige week in een verklaring geschrokken te zijn van het incident. "Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen."

Platenlabels Sony en Top Notch hebben de samenwerking met de rapper opgezegd. Bij Top Notch was hij officieel al niet meer aan het werk, maar zijn laatste album kwam daar nog wel uit. Ook diverse clubs en feesten waar de rapper mee samenwerkte, hebben gezegd niet meer met hem te willen werken. Radiostations draaien zijn muziek niet meer en Madame Tussauds heeft zijn beeld uit het museum gehaald.