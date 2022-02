Sony Music zet de samenwerking met Lil Kleine stop, zo meldt de platenmaatschappij zondagavond. De rapper wordt verdacht van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes.

"Sony Music neemt de aantijgingen tegen Lil Kleine zeer serieus en tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media", staat in een verklaring van Sony. "Dit conflicteert ernstig met de waarden van ons bedrijf."

Sony beëindigt daarom de werkrelatie met de artiest. Het bedrijf wilde eerder deze week nog niet reageren op het incident.

Lil Kleine kondigde recent de samenwerking met Sony Music aan, nadat hij had gemeld de samenwerking met zijn platenlabel Top Notch te verbreken. Top Notch, dat eerder deze maand nog wel zijn plaat Ibiza Stories uitbracht, liet vrijdag weten niets meer met de rapper te maken willen hebben. Het label is gestopt met de promotie van de muziek van Lil Kleine.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Lil Kleine

Verdacht van mishandeling, veroordeeld voor ander geweldsincident

Lil Kleine zou bij een ruzie zijn vriendin aan haar haren uit een auto hebben gesleept en daarna haar hoofd tussen een autodeur hebben geklemd. De rechter-commissaris besliste woensdag dat de 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, de cel mocht verlaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie is tegen die beslissing in beroep gegaan.

Een week eerder werd de rapper nog tot een taakstraf van 120 uur veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een mishandeling na een uit de hand gelopen ruzie in een Amsterdamse club in 2019. Scholten heeft gezegd daarin tegen beroep te gaan.