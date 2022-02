Justin Bieber is na de aftrap van zijn wereldtournee positief getest op het coronavirus en heeft minstens één optreden moeten verzetten, meldt TMZ.

De Canadese popster opende zijn Justice World Tour vrijdag in San Diego. Zondag zou hij optreden in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Dat optreden is naar de zomer verplaatst, omdat Bieber zaterdag positief testte op het coronavirus.

Het is nog onduidelijk wat er met de rest van de tour gebeurt. Bronnen van de entertainmentsite melden dat de zanger van hits zoals Anyone en Baby zich "oké" voelt. Het is niet duidelijk of er nog meer optredens verzet worden.

De wereldtournee werd vanwege corona al verzet van zomer 2021 naar deze maand. De Justice World Tour telt in totaal meer dan honderd optredens, waarvan het merendeel in de Verenigde Staten plaatsvindt. Op 13 en 14 januari 2023 staan optredens in Ziggo Dome in Amsterdam gepland.