Het optreden dat Glennis Grace op 26 maart zou geven in The Harbour Club gaat niet door. Het Amsterdamse restaurant zet een streep door het optreden en komt daarmee terug op een eerdere verklaring, waarin het stelde eerst de ontwikkelingen rond de vorig weekend voor een geweldsincident opgepakte zangeres te willen afwachten.

The Harbour Club zegt in een verklaring dat het zich "te allen tijde van alle vormen van geweld en ongewenst gedrag" distantieert en het concert daarom schrapt. "In navolging van onze eerdere berichtgeving en gezien de verdere ontwikkelingen hebben wij besloten de programmering van Glennis Grace definitief te schrappen uit de agenda van The Harbour Club In Concert", meldt het restaurant in een verklaring.

Het optreden van Grace betrof een vooralsnog eenmalig concert in een reeks waarin verschillende Nederlandse artiesten ieder een avond voor hun rekening nemen.

Grace werd vorige week zaterdag samen met haar vijftienjarige zoon en een derde persoon aangehouden na een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. De drie worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachten rade. Ze werden dinsdagavond weer vrijgelaten.