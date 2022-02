Vincent Patty, de directeur van platenmaatschappij Top Notch, heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws van de vermeende mishandeling door Lil Kleine. Patty, die jarenlang met de rapper samenwerkte, vertelt aan NRC dat de samenwerking niet voor niets is gestopt.

"Hij zit niet meer bij ons en dat is om een reden. Er zijn hier veel mensen blij dat hij niet meer bij ons label zit", aldus Patty. De directeur zegt in eerste instantie geen reactie te hebben gegeven, omdat hij niet meer met de rapper werkt.

Lil Kleine bracht zijn muziek jarenlang uit via Top Notch, maar kondigde vorig jaar aan een contract te hebben getekend bij Sony Music, waarbij hij zelfstandig te werk kan gaan. Top Notch bracht nog wel zijn album Ibiza Stories, dat enkele weken geleden verscheen, uit.

Voor dit album werd via Top Notch promotie gedaan. Dit werd volgens Patty meteen stopgezet nadat het nieuws van de vermeende mishandeling naar buiten was gekomen. "We zijn met alles rondom Lil Kleine op TikTok, Instagram, YouTube en Twitter gestopt, omdat wij er vooropgesteld ook heel erg van schrikken dat dit gebeurt. Dan wil je niet diezelfde artiest promoten."

Er kwam al eerder kritiek op de plaat, omdat Lil Kleine een mogelijk eerder geweldsincident tegen zijn verloofde Jaimie Vaes op Ibiza aanhaalt op een van de nummers. Patty zegt geen invloed te hebben op de inhoud van het album. "We kunnen het gesprek hierover voeren, maar het is altijd aan de artiest. We hadden een deal - ik kon wettelijk niet besluiten zijn werk niet uit te brengen."

'Niet het smakelijkste persbericht'

Wel zegt Patty dat het persbericht voor het album, waarin staat dat Lil Kleine openhartig is over de "veelbesproken situatie op Ibiza", achteraf "niet het smakelijkste" was. Op de vraag waarom hij over de situatie in Ibiza niets naar buiten bracht en nu wel, antwoordt hij: "Nu is er echt iets gebeurd, dat is niet te ontkennen, en kan ik iets zeggen. De vorige keer was dat moeilijker."

De directeur reisde vorig jaar naar Ibiza af nadat Lil Kleine daar werd opgepakt. Hij zegt dat hij dit deed om met de rapper te kunnen praten. Een foto die Lil Kleine met hem en Top Notch-oprichter Kees de Koning maakte op Ibiza, daags na de vermeende mishandeling, deed stof opwaaien, omdat de rapper daarop zijn middelvinger opsteekt en de andere twee lachen. "Een kapotongelukkige foto" en "niet representatief voor de situatie", vindt Patty.

Patty ontkent dat de negatieve publiciteit goed is voor de omzet van Top Notch. "We hebben hier intern ook verdriet van. Er zijn mensen binnen ons team die echt even hebben moeten uitchecken." Hij zegt de oproep te begrijpen dat hij namens zijn bedrijf verantwoordelijkheid moet nemen en niet stil kan blijven over het gedrag van artiesten die bij hem onder contract staan. "Die urgentie voelen we ook. Ik durf te beloven dat we dat komende jaren beter gaan doen."

Lil Kleine werd zondag aangehouden nadat een filmpje online was verschenen waarin hij Vaes uit haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen een portier klemt. Hij werd na drie dagen vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) tekende hier bezwaar tegen aan en wil dat Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, vast blijft zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer hier een beslissing over wordt gemaakt.