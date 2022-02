Adele heeft met haar album 21 uit 2011 een record gebroken in de Album Top 100. De plaat is deze week terug te vinden op de 31e plaats en staat nu al 438 weken in de hitlijst.

Daarmee verbetert Adele het oude record van André Hazes sr., die met het album De Hazes 100 in totaal 437 weken in de lijst stond.

De overleden zanger brak in 2019 juist het record dat toen nog op naam van Adele stond. Tot 2016 was het record nog in handen van Buena Vista Social Club met hun gelijknamige plaat.

Naast 21 staan ook de albums 30 en 25 van Adele in de Album Top 100, op respectievelijk plek 3 en 34. Ook het album 25 is inmiddels een vaste naam in de lijst. Sinds de release in november 2015 staat de plaat met 322 weken al bijna onafgebroken in de lijst.

21 stond in Nederland 31 weken op de eerste plek, eveneens een record. Op het album staan bekende nummers als Rolling in the Deep en Someone Like You.