Glennis Grace hervat gewoon haar optredens nadat ze afgelopen weekend werd aangehouden vanwege een geweldsincident in een supermarkt. Dat laat haar management vrijdag aan RTL Boulevard weten.

Grace' eerstvolgende optreden op 26 maart gaat als het aan haar ligt gewoon door. Dat optreden is in de Harbour Club in Amsterdam.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace eigenlijk heet, werd zaterdag gearresteerd nadat haar vijftienjarige zoon eerder op de dag uit een supermarkt in Amsterdam was gezet voor het roken van een e-sigaret. De 43-jarige zangeres zou met een groep verhaal zijn gaan halen bij het personeel van de supermarkt, waarbij geweld zou zijn gebruikt.



De advocaat van de zangeres Kerem Canatan, zegt dat Grace iemand heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in beschuldigingen dat ze zou hebben geslagen en geschopt. De zangeres liet zelf weten het onderzoek "met vertrouwen tegemoet" te zien.