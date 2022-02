Tino Martin en Lil Kleine hebben met Gabber samen een hit gehad, maar vanwege de onlangs gelekte beelden van een ruzie tussen de rapper en diens vriendin Jaimie Vaes, wil de zanger niet meer met hem samenwerken. Een gastoptreden dat Jorik Scholten tijdens Martins concerten in de Ziggo Dome zou geven, is afgezegd.

Martin spreekt zich voor het eerst uit over het geweldsincident waar Scholten afgelopen weekend bij betrokken was en waarvoor de rapper drie dagen op het politiebureau moest doorbrengen. Lil Kleine wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling en/of mishandeling.

"Ik ga me er wel duidelijk over uitspreken. Ik heb thuis geleerd: aan vrouwen kom je niet. Ik ben door drie vrouwen opgevoed, twee zussen en mijn moeder. Die hebben dat bij mij er wel ingestampt hoor, dat is echt een no-go. Dat kan echt niet", aldus de zanger bij Qmusic.

Martin zette de samenwerking nog wel voort nadat Lil Kleine vorig jaar op Ibiza was gearresteerd vanwege een vergelijkbaar incident. Omdat de zaak werd geseponeerd, gaf Martin hem het voordeel van de twijfel. "Die plaat lag klaar, ik vond die plaat ontzettend gaaf, ik was trots op die plaat. Ik heb hem ook grotendeels zelf bedacht, het arrangement en ook een stuk tekst. Toen dat aan de hand was op Ibiza, hebben wij samen met het management het lied nog drie maanden in de vriezer gezet. Omdat ik wilde aankijken wat er ging gebeuren."

Vaes en Scholten bleven na het incident op Ibiza bij elkaar. De rapper werd vorige week veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege betrokkenheid bij een mishandeling in Amsterdam in 2019. Hij gaat in hoger beroep.