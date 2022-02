Voor iedereen die is opgegroeid in de jaren 2000 is Hitzone een begrip. De verzamelalbums met de hits van het moment waren in legio platenkasten terug te vinden. Na 24 jaar gaat de stekker eruit met de release van Hitzone 100. NU.nl zet de cijfers rondom de populaire albumreeks op een rij.

De eerste editie van Hitzone verscheen op 16 januari 1998. Hitzone 1 bevatte negentien hits van dat moment, waaronder liedjes van de Spice Girls, Backstreet Boys en Vengaboys. De plaat werd een commercieel succes, wat de deur opende voor de 99 opvolgers die vervolgens verschenen. Hitzone verscheen doorgaans eens per kwartaal en dus vier keer per jaar. Enkele jaren verschenen er vijf edities.

Hitzone is een samenwerking van de grote platenmaatschappijen en werd door verschillende bedrijven gemaakt. Muziekzender TMF (The Music Factory) zette Hitzone op poten en was betrokken bij de eerste twintig edities. Daarna nam Yorin FM negen albums de honneurs waar. Vanaf Hitzone 30 werd Radio 538 verantwoordelijk en dat is tot het einde zo gebleven.

Hitzone 8, verschenen op 17 september 1999, is de bestverkochte Hitzone ooit. Het album behaalde de dubbel platina status, wat in die tijd gelijkstond aan de verkoop van 200.000 exemplaren. Het album opent met Bailamos, de grote doorbraak van Enrique Iglesias. Ook Sometimes van Britney Spears en Mambo No. 5 van Lou Bega zijn op de plaat te vinden.

221 Lou Bega - Mambo No 5

Hoewel Hitzone 8 een uitschieter was, is het zeker niet het enige album in de reeks dat een gouden of platina plaat verdiende. Zeker in de eerste jaren, waarin cd-verkoop nog hoogtijdagen vierde, werd er geregeld een onderscheiding ontvangen. Vanaf 2006 stopte dit en daalde de verkoop, maar de Hitzone-cd's bleven steevast de eerste plaats halen in de top dertig van compilatiealbums.

Naast de honderd reguliere edities verscheen er sinds 1998 tot en met 2021 ook aan het einde van elk jaar een verzamelalbum met de grootste hits van dat jaar. Het ging hier steevast om dubbel-cd's. De reguliere Hitzones begonnen als enkele cd's met ongeveer twintig nummers. Ook werd enkele edities een dvd bijgevoegd met de videoclips van de nummers. Daarnaast zijn de reguliere edities tijdelijk uitgebreid tot dubbel-cd's met zo'n veertig hits per keer.

Een handjevol artiesten is meer dan twintig keer op een Hitzone-album terechtgekomen. Dit lukte Nederlandse acts als Anouk, BLOF en dj's Tiësto en Armin van Buuren. Ook internationale artiesten als Pink, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry en Coldplay hebben een groot aandeel in de tracklists van de Hitzone-platen. In totaal hebben meer dan vijftienhonderd artiesten een plekje gekregen op de albums.

Op vrijdag 18 februari verschijnt Hitzone 100, de laatste uit de reeks. De stekker gaat eruit vanwege de teruglopende cd-verkoop en de toenemende populariteit van streamingdiensten. De laatste editie wordt gevierd met een dubbel-cd: één schijfje met nieuwe hits en één cd met grote hits uit de Hitzone-periode. Het is de eerste editie die ook op vinyl verschijnt.