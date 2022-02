Lil Kleine beheerst het nieuws omdat hij is opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Maar de negatieve publiciteit lijkt nog weinig invloed te hebben op de populariteit van zijn hits van dit moment op Spotify. Drie dagen na zijn arrestatie staat de artiest nog steeds met drie nummers in de top vijftig van meest afgespeelde nummers in Nederland.

Lil Kleine bracht enkele weken geleden zijn album Ibiza Stories uit, op de dag dat hij ook voor de rechter moest verschijnen in verband met een mishandeling tijdens het uitgaan. Daags na de release stonden alle veertien nummers van de plaat bij de 25 meest beluisterde nummers op Spotify in Nederland.

In de weken erna zakten de meeste van die nummers weer uit de top vijftig, maar elk nummer op de plaat heeft inmiddels wel een miljoen streams behaald. In de lijst over zaterdag (die op zondagochtend werd geüpdatet) stond hij nog met vier nummers in de top vijftig. Daarvan was Jongens Van Plein, een samenwerking met JoeyAK, met 160.000 streams de populairste.

Op maandag werden de cijfers over zondag (de dag dat een video verscheen waarin Lil Kleine zijn verloofde Vaes aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd met het autoportier vastklemt) openbaar. Daarin was wel een afname te zien van het aantal streams van Lil Kleines hits.

Jongens Van Plein scoorde toen nog iets meer dan 120.000 streams. De cijfers van de dagen erna doen echter vermoeden dat het hier om een afname gaat, omdat mensen wellicht op zondag überhaupt minder Spotify luisteren, of in ieder geval minder in dit genre.

Publiek Lil Kleine weet zijn hits nog steeds te vinden

In de streamingcijfers over maandag keerde Jongens Van Plein namelijk gewoon weer terug in de top vijf van meest gestreamde liedjes, met een kleine 150.000 luisterbeurten. Ook het nummer Honderd Ruggen herstelde zich na een dipje op zondag weer met ruim 100.000 streams op maandag.

Maandag was tevens de dag dat Spotify aankondigde Lil Kleine uit alle redactionele playlists, die door de streamingdienst zelf worden samengesteld, te halen. Uit de streamingcijfers van zijn hits in de top vijftig valt hier nog weinig effect van waar te nemen. Op woensdagochtend blijkt dat de drie nummers in de hitlijst amper streams hebben moeten inleveren. Jongens Van Plein behoudt de vijfde plaats met nog eens 147.000 nieuwe streams.

Uit deze cijfers blijkt dat het publiek van Lil Kleine zich niet bekommert om wat hij in zijn privéleven doet, of zijn gedrag in ieder geval niet genoeg afkeurt om zijn muziek links te laten liggen. Ook lijken zijn fans de playlists gemaakt door Spotify niet nodig te hebben om zijn muziek te blijven vinden.