Managementbureau NAMAM weet niet of de samenwerking met Lil Kleine wordt voortgezet. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een eerste reactie op de vermeende mishandeling van een vrouw door de rapper. De artiest werd zondag aangehouden en zit nog steeds vast.

Lil Kleine werd zondagavond aangehouden na een melding van mishandeling. De politie heeft niet bevestigd dat het om hem gaat, maar ingewijden zeggen dat dat wel zo is. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld.

NAMAM vertegenwoordigt zowel Lil Kleine als Vaes, maar kwam tot dusver niet met een reactie. De verklaring van dinsdag komt van het bureau zelf en is niet opgesteld namens de rapper en diens verloofde.

Het bedrijf laat weten "erg geschrokken" te zijn van het incident. "We zijn een managementbureau van bekende artiesten, talenten en influencers en wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij hechten eraan dat zij die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nemen."

Lil Kleine werd vrijdag veroordeeld tot taakstraf

Het managementbureau zegt alle betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden, maar is zich wel "aan het bezinnen over het voortzetten" van de samenwerking met Lil Kleine. "Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen."

Lil Kleine werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Eerder was er al een incident op Ibiza, waarbij Lil Kleine ook zijn vriendin zou hebben geslagen.

Inmiddels nemen diverse partijen afstand van de rapper. Zo heeft Spotify alle muziek van Lil Kleine uit de redactionele playlists gehaald. Madame Tussauds besloot het beeld van de rapper uit de collectie te halen.

Platenlabels Sony Music en Top Notch, met wie Lil Kleine contracten heeft en had, hebben nog niet gereageerd op de incidenten.