De evenementenbranche en poppodia zijn blij dat ze naar alle waarschijnlijkheid na de versoepelingen van dinsdag hun deuren weer kunnen openen, maar het 1G-beleid dat ze moeten hanteren zorgt voor een dubbel gevoel. Brancheverenigingen vinden het niet eerlijk dat ze als enige met deze beperkende maatregel te maken krijgen.

Het ANP deed een rondgang langs de Ziggo Dome, Alliantie van Evenementenbouwers, evenementenorganisator MOJO en de branchevereniging van poppodia en -festivals (VNPF), nadat bekend was geworden dat er vanaf 25 februari mogelijk weer ongeplaceerde evenementen met meer dan vijfhonderd mensen kunnen plaatsvinden. Dinsdagavond worden de definitieve versoepelingen aangekondigd tijdens de coronapersconferentie.

"Versoepelingen zijn wat ons betreft hard nodig", zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy. De directeur van MOJO, Ruben Brouwer, zegt dat hij "natuurlijk blij is", maar dat het "lang genoeg geduurd heeft". Ook Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome, is "superblij". "Maar het is ook nodig om weer open te gaan, zodat we weer geld kunnen verdienen."

Wel zetten de organisaties vraagtekens bij het 1G-beleid. "Je kunt elkaar in de hele maatschappij ontmoeten en besmetten, dat leidt niet tot grote problemen in ziekenhuizen", zegt Jansen. "Waarom moet je dan wel bij evenementen testen?"

Ook Brouwer snapt deze mogelijke maatregel voor alleen hun sector niet. "Straks hoef je je nergens voor te laten testen, behalve bij ons. Ik vind dat moeilijk uit te leggen." Damman heeft een "dubbel gevoel", zegt hij. "Enerzijds ben ik heel erg blij met versoepelingen. Maar anderzijds is 1G een enorme drempel. En je mag overal ongetest naar binnen, maar wij zijn weer de enige branche die 1G opgelegd krijgt."

VNPF: Grens van vijfhonderd bezoekers 'nogal willekeurig'

VNPF-directeur Berend Schans vraagt zich vooral af hoe de grens van vijfhonderd mensen tot stand is gekomen. "Nogal willekeurig", maar met grote gevolgen, vreest Schans. "We maken ons zorgen over de vraaguitval die 1G gaat veroorzaken." Want veel mensen hebben geen zin om zich te laten testen, denkt hij.

Volgens Damman is het niet alleen "een enorme drempel" voor bezoekers, maar ook voor personeel. "We hebben als we openen zes concerten achter elkaar, moeten we dan zes keer het hele personeel laten testen?"

Jansen vraagt zich bovendien af hoe nuttig en effectief de maatregel is. De organisaties willen dan ook maar één ding: zo snel mogelijk open zonder maatregelen. Zo ook Brouwer: "We begrijpen dat je niet alles meteen open kunt gooien, maar we vinden dat het kabinet zich er hard voor moet maken dat 1G er zo snel mogelijk af kan."

Momenteel mogen evenementenhallen maximaal 1.250 bezoekers ontvangen, waarbij mensen moeten kunnen zitten en 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Veel grote evenementen zijn hierdoor de afgelopen weken afgelast of verplaatst.