Suzan & Freek, Snelle en Maan maken kans op diverse Edison Pop-prijzen. De artiesten zijn genomineerd in diverse categorieën en strijden met elkaar om onder andere de Pop-prijs en het beeldje voor het beste album.

Suzan & Freek maken, net als Snelle, kans in de categorie Pop. Het duo is daarnaast genomineerd in de categorie Nederlandstalig, net als Maan. Het duo strijdt wederom met Snelle om het beeldje voor het beste album. Snelle maakt daarnaast samen met Maan kans op de prijs in de categorie Song met hun duet Blijven Slapen.

De prestigieuze muziekprijzen worden ook nog uitgereikt in de categorieën Rock, Hiphop, Video, Alternative, Dance en Nieuwkomer. Onder meer Jett Rebel, Chef'Special, Davina Michelle, Martin Garrix, S10 en Froukje maken ook kans op een beeldje.

De genomineerden en winnaars worden gekozen door een vakjury onder leiding van Spotify Benelux-baas Wilbert Mutsaers. De uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen vindt op 11 april plaats in het AFAS Theater in Leusden.

De Edison, de oudste muziekprijs in Nederland, wordt sinds 1960 uitgereikt. De beeldjes worden overhandigd in de genres klassiek, jazz en pop.