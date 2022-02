Een reactie van Sony Music op het geweldsincident waarbij Lil Kleine afgelopen weekend betrokken is geweest, laat voorlopig op zich wachten. Het bedrijf zei maandag dat een reactie in voorbereiding was, maar een woordvoerder laat dinsdag aan NU.nl weten dat er voorlopig niets komt.

Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, werd afgelopen weekend meegenomen door de politie nadat online beelden waren verspreid waarop te zien is dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes mishandelt. Hij trekt haar aan haar haren uit een auto en klemt haar hoofd vervolgens tussen de auto en het portier.

Scholten werkt samen met Sony Music: eind september 2021 tekende hij een contract waarmee hij zelf creatieve vrijheid behoudt en samen met Sony Music zijn muziek zelfstandig kan uitbrengen. Maandag werd daarom direct om een reactie van de platenmaatschappij gevraagd: met een samenwerking als deze zou Sony Music er toch iets van moeten vinden dat een artiest is aangehouden.

Niet alleen Sony Music geeft niet thuis: ook het management van de rapper is niet bereikbaar voor commentaar. Meteen na de aanhouding heeft NAMAM, onder leiding van Nathan Moszkowicz, laten weten later met een verklaring te komen. Op vragen van NU.nl wordt echter niet gereageerd en in een uitzending van PowNed is te zien dat de deur van het hoofdkantoor wordt dichtgeslagen als er vragen worden gesteld.

In de uitzending van RTL Boulevard werden artiesten als Tino Martin en Glen Faria ertoe opgeroepen wel met een reactie op het gedrag van de rapper te komen. Martin heeft dat nog niet gedaan, maar Faria heeft op Instagram laten weten mensen graag zelf aan te spreken. "Dat collega's van mij misbruik maken van hun machtspositie, een onveilige situatie creëren voor vrouwen en hun vrouw mishandelen, verafschuw ik enorm."

Scholten heeft inmiddels twee nachten op het politiebureau doorgebracht. Pas als daar verandering in komt, laat de politie weer iets weten over de zaak.