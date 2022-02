Het lied Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia de Breij is door de luisteraars van 100% NL uitgeroepen tot het mooiste Nederlandstalige liefdesliedje aller tijden.

"Er zijn zo verschrikkelijk veel mooie Nederlandstalige liefdesliedjes. Dat Mag Ik Dan Bij Jou is gekozen als allermooiste vind ik daarom ontzettend bijzonder en echt een grote eer. Het doet me wel wat dat mijn liedje voor zo veel mensen ook hun 'ons liedje' is geworden", vertelt De Breij naar aanleiding van het winnen van de prijs.

Vorig jaar werd het nummer Het Is Al Laat Toch van de band Racoon door 100% NL benoemd tot mooiste Nederlandstalige liefdesliedje van 2020.