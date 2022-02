Tjeerd Oosterhuis heeft afgelopen weekend tijdens zijn vertrek bij Kinderen voor Kinderen een gouden plaat ontvangen voor het album Worden wat je wil. De muzikant verlaat het kinderkoor na elf jaar als producent te hebben gewerkt.

Het Kinderen voor Kinderen-album is fysiek en digitaal meer dan 25.000 keer verkocht. Ook de titelsong Worden wat je wil is een grote hit. De videoclip is binnen vijf maanden zes miljoen keer op YouTube afgespeeld en bijna 4,5 miljoen keer gestreamd via Spotify.

Het album werd op 24 september 2021 gelanceerd. Op de laatste plaat die Oosterhuis produceerde staan twaalf nieuwe liedjes over thema's zoals kindermishandeling en het milieu.

Voor het hele album werd samengewerkt met choreograaf Lucia Marthas en rapper Donnie.