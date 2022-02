Binnenkort wordt een notitieboek tentoongesteld waarin onder andere een kladversie van het Beatles-lied Hey Jude is geschreven door voormalig Beatle Paul McCartney, meldt de BBC.

Het notitieboek is afkomstig van Mal Evans, de tourmanager van de Britse band en is tussen 1967 en 1968 gebruikt. Het boek biedt "een fascinerend inzicht in het creatieve proces van The Beatles", vertelt The Beatles-kenner Stephen Maycock tegen de Britse zender.

429 The Beatles zingen Hey Jude in 1968.

Naast de tekst voor Hey Jude bevat het boekje onder andere tekeningen, gedichten en tekstfragmenten van nummers als Being for the Benefit of Mr Kite!, Good Morning Good Morning en All Together Now. Ook zijn notities te lezen van The Beatles-gitarist George Harrison over het nummer All You Need Is Love.

Het notitieboek is vanaf 22 februari te zien bij de tentoonstelling The Beatles Story in Liverpool.