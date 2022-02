Snoop Dogg trapte de halftime show af met The Next Episode, een nummer dat hij samen met Dr. Dre uitbracht in 1999. Dr. Dre volgde de rapper op met het nummer California Love, dat rapper Tupac Shakur in 1995 uitbracht.

Snoop Dogg trapte de halftime show af met The Next Episode, een nummer dat hij samen met Dr. Dre uitbracht in 1999. Dr. Dre volgde de rapper op met het nummer California Love, dat rapper Tupac Shakur in 1995 uitbracht. Foto: Getty Images