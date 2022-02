De Dolly Dots treden 14 december op tijdens Symphonica in Rosso in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het wordt het laatste concert van bandleden Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers.

De Dolly Dots spelen 11 juni de laatste festivalshow in de Grote Rietplas in Emmen. Het allerlaatste optreden vindt 14 december plaats tijdens Symphonica in Rosso in de Ziggo Dome.

De Dolly Dots werden in 1978 geformeerd en gingen tien jaar later uit elkaar na teruglopend succes. In 2008 ging de groep, bekend van nummers zoals Radio en Love Me Just A Little Bit More op de Goodbye for Now-tour.

184 De Dolly Dots zingen Love Me Just A Little Bit More in 1984 in Carré.

Definitief afscheid vaker aangekondigd

Het definitieve afscheid werd vaker aangekondigd. Toch trad de groep in 2016 nog op tijdens een concert van de Toppers en ging in 2020 de theatertour Sisters On Tour van start.

Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen was de meidengroep populair. In Japan behaalde de formatie bijvoorbeeld een platina status met het nummer Radio.

Ria Brieffies was ook een van de oorspronkelijke leden van de groep. Zij overleed op 29 juli 2009 op 52-jarige leeftijd aan longkanker.