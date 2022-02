De speciale When I'm 64-verjaardagsvoorstelling die zanger Jan Rot begin december in het Rotterdamse Luxor Theater zou spelen, is verplaatst naar eind april. De eenmalige voorstelling vindt nu op 24 april plaats.

In eerste instantie wilde Rot de feestshow pas doen als hij 65 jaar oud werd. Maar omdat hij uitgezaaide darmkanker heeft, besloot hij eind vorig jaar het feestje een jaar eerder te vieren. De voorstelling ging eind november niet door vanwege de coronapandemie.

Rot treedt tijdens de speciale avond op met gastartiesten als Trijntje Oosterhuis, Lenette van Dongen, Henk Hofstede, Claudia de Breij en Fay Lovsky. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.

De zanger plaatste vrijdag een foto vanuit een ziekenhuisbed op Twitter, met de mededeling dat hij "er nog is".