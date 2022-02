Taylor Swift en Ed Sheeran behoren beiden tot de grootste sterren ter wereld en bundelen regelmatig hun krachten. Bijna tien jaar na hun eerste samenwerking brengen ze hun nieuwe duet The Joker And The Queen uit. NU.nl duikt in de muzikale vriendschap van de twee artiesten.

De vriendschap tussen de twee ontstaat als Sheeran erachter komt dat Swift een fan is van zijn muziek. De zangeres is in 2011 al lang en breed een gevestigd artiest, terwijl Sheeran dan net zijn debuutalbum uitbrengt.

Tijdens de tour waar Swift dan mee bezig is, schrijft ze bij elk concert een andere songtekst van een artiest die haar inspireert op haar arm. Op een avond waren dit de woorden If things go right, we can frame it and put you on a wall uit Lego House van Sheeran.

De singer-songwriter krijgt hier lucht van en wil Swift ontmoeten. Na een ontmoeting met haar manager in Nashville, krijgt hij het al snel voor elkaar om wat tijd met de zangeres door te brengen. De klik is er meteen en de twee besluiten om ook samen aan muziek te gaan werken.

In de roddelpers, die het liefdesleven van Swift zeker op dat moment op de voet volgt, gaan al snel geruchten dat Swift en Sheeran meer dan vrienden zijn. Dit wordt door de artiesten zelf weggelachen.

Eerste duetten en een wereldtour samen

Het eerste resultaat van hun muzikale samenwerking is te horen op Red, het vierde album van Swift, in de vorm van het duet Everything Has Changed. Het nummer wordt ook als single uitgebracht en behaalt op YouTube en Spotify samen meer dan een half miljard streams.

In 2021 blijkt dit niet het enige nummer te zijn waar de twee samen aan hebben gewerkt in de sessies voor het album Red. Na een conflict met haar voormalige platenmaatschappij besluit Swift haar eerdere albums opnieuw op te nemen, om er zelf de volledige rechten over te hebben.

Om haar fans ook op niet eerder gehoord materiaal te trakteren, brengt ze nummers uit die in eerste instantie de plaat niet halen. Op het album Red (Taylor's Version) staat ook het nummer Run, een duet met Sheeran.

Swift gaat in 2013 op wereldtour met het album Red en neemt Sheeran mee als haar voorprogramma, op dat moment de grootste concerten in zijn carrière.

252 Taylor Swift & Ed Sheeran - Everything Has Changed

Al tien jaar voor elkaar in de bres

In 2017 werken de twee ook samen aan een nummer, ditmaal voor Swifts zesde album Reputation. Hierop zingen ze samen het nummer End Game, waarop ook rapper Future te horen is. Het album verschijnt in een periode waarin Swift, na een publieke ruzie met Ye en Kim Kardashian, regelmatig onder vuur ligt op sociale media en in de pers.

Sheeran springt voor haar in de bres in een interview met Rolling Stone. "Taylor is zo alom aanwezig, omdat ze de beroemdste vrouw ter wereld is. Zij kan de keuze niet maken om niet continu in de media besproken te worden", zegt de zanger met de belofte dat hij het altijd voor haar op zal nemen. Swift zei in vergelijkbare bewoordingen al eens dat de twee er altijd voor elkaar zullen zijn.

Swift en Sheeran vieren hun ruim tien jaar durende vriendschap nu met het duet The Joker And The Queen. Dit nummer staat al op Sheerans album =, dat eind vorig jaar verscheen. Sheeran vond destijds al dat Swifts stem er perfect voor was en benadert haar om van het lied een duet te maken.

De videoclip bij de nieuwe single grijpt terug op de clip die werd opgenomen bij Everything Has Changed. In die eerdere video ziet de kijker iets opbloeien tussen twee kinderen. Deze jonge acteurs keren terug in de video voor The Joker And The Queen, ditmaal als ze van elkaar gescheiden zijn door aan verschillende universiteiten te gaan studeren.