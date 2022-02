Ian McDonald, (mede)oprichter van de bands King Crimson en Foreigner, is woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. De woordvoerder van de multi-instrumentalist laat weten dat McDonald vredig en in het bijzijn van familie in New York is gestorven.

De Britse muzikant was in 1968 een van de oprichters van rockband King Crimson. In die band zaten toen ook Greg Lake, Robert Fripp en de broers Michael en Peter Giles. Saxofonist McDonald was bepalend voor de muzikale weg die de band insloeg.

In 1969 leverde hij, samen met Pete Sinfield, een belangrijke bijdrage aan het debuutalbum In The Court Of The Crimson King. Hij was coproducer van het album en schreef mee aan elk nummer. Kort na het verschijnen van het album verliet McDonald de band.

In 1976 was McDonald medeoprichter van de Brits-Amerikaanse rockband Foreigner. Hij was te horen op succesnummers als Feels Like The First Time en Cold As Ice. Met dat laatste nummer brak de band ook in Nederland door. In 1980 werd hij ontslagen door frontman Mick Jones nadat er spanningen waren ontstaan tussen beide muzikanten.

In zijn lange muzikale loopbaan was McDonald ook betrokken bij hits van andere bands. Zo speelde hij saxofoon op Get It On, de klassieker van T. Rex, en was hij betrokken bij de band Asia. In de afgelopen jaren speelde hij in de New Yorkse band Honey West. In 2019 bracht hij nog het soloalbum Take Five Steps uit.