Snoop Dogg heeft zijn platenlabel Death Row dertig jaar nadat hij het verkocht had weer in eigen beheer. Snoop kocht het terug van een investeringsmaatschappij, die het label samen met een muziekgroep in beheer had. Hoeveel de rapper daarvoor betaald heeft is niet bekend, meldt TMZ.

Snoops carrière begon destijds bij Death Row. "Het is te gek om mijn eigen label weer terug te hebben, omdat het altijd iconisch en cultureel belangrijk geweest is. Het is mooi om weer terug te zijn bij waar ik zelf ooit begonnen ben," aldus de rapper.

Aankomend weekend is Snoop samen met Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige en Kendrick Lamar te horen en zien tijdens de 'halftime show' van de Amerikaanse Super Bowl.