Het is vrijdag tien jaar geleden dat Whitney Houston op 48-jarige leeftijd tragisch om het leven kwam. De muziek van de legendarische zangeres is echter nog onverminderd populair. Via nieuwe versies van haar nummers door hedendaagse artiesten, trends op TikTok en miljoenen streams op Spotify weten haar grote hits uit de jaren tachtig en negentig ook een jong publiek te bereiken.

Houston, die al vroeg in haar carrière de bijnaam The Voice kreeg, brak in 1985 internationaal door met grote hits als Saving All My Love For You en How Will I Know. In de jaren erna volgde er een lange reeks aan hits, waaronder I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn't We Almost Have It All en One Moment In Time.

In de jaren negentig volgde het succes van de soundtrack van de film The Bodyguard en ook het album My Love Is Your Love zorgde voor grote hits. Dat al deze hits nog altijd gretig aftrek vinden op Spotify, blijkt wel uit haar streamingcijfers. De zangeres, die geldt als een van de best verkopende en meest bekroonde artiesten aller tijden, staat tien jaar na haar overlijden nog altijd tussen de 200 meest beluisterde artiesten wereldwijd (nummer 172 op het moment van schrijven).

Spotify-hits en TikTok-trends

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) is haar grootste hit op het platform met ruim 750 miljoen streams. Daarna volgt I Will Always Love You met meer dan 450 miljoen luisterbeurten en zo is er nog een hele verzameling aan nummers die meer dan 100 miljoen keer zijn beluisterd. Op YouTube scoort I Will Always Love You het beste met ruim een miljard views, gevolgd door I Have Nothing met bijna 600 miljoen.

Opvallend is dat Houston grotere Spotify-hits scoort dan haar collega's die grotendeels in dezelfde periode de hoogtijdagen van hun carrière beleefden. Zo komt Mariah Carey (met wie ze het duet When You Believe zong) niet verder dan 250 miljoen streams voor haar grootste hit (met uitzondering van haar Kerst-succes) en blijft de grootste hit van Céline Dion steken op 364 miljoen. Madonna's grootste hit komt niet verder dan 223 miljoen.

De muziekconsumptie van de jongste generaties hangt deels samen met het sociale medium TikTok. Nummers worden geregeld hits door het gebruik in creaties van TikTok'ers. Hiermee komen ook oudere hits geregeld bovendrijven. Zo wordt I Will Always Love You in bijna 300.000 TikTok-filmpjes gebruikt en is het onderdeel van verschillende trends, waarin gebruikers hun eigen invulling geven aan een bestaand filmpje.

314 Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Nieuwe versies en covers

Naast dat de oude hits van Houston het nog altijd goed doen, is er ook een nieuwe generatie artiesten opgestaan die aan de haal gaan met haar werk. Zo bracht de Noorse dj en producer Kygo in 2019 het nummer Higher Love uit met vocalen van Houston. Haar versie is een cover van een nummer van Steve Winwood die als bonustrack op de Japanse versie van haar derde album verscheen. De versie geproduceerd door Kygo is inmiddels meer dan 600 miljoen keer gestreamd op Spotify en werd een top 10-hit in grote delen van de wereld.

De Britse formatie Clean Bandit dacht dezelfde truc nog eens uit te halen met een nieuwe versie van How Will I Know, waar Houstons originele vocalen ook op te horen zijn. Deze versie verscheen in september van 2021, maar wist geen groot succes te behalen in de hitlijsten. Het nummer is inmiddels 22 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Rond dezelfde tijd verscheen ook een cover van dit nummer, uitgevoerd door dj's David Guetta en MistaJam en zanger John Newman. Het lied werd in deze versie omgedoopt tot If You Really Love Me (How Will I Know). Het nummer haalde in een aantal Europese landen de top 40 en verzamelde tot nog toe zo'n 75 miljoen streams.

260 Beluister Higher Love van Kygo en Whitney Houston

Talentenjachten en biopic

Houston werd vaak geroemd als een van de technisch sterkste zangeressen met een groots vocaal bereik. Haar nummers zitten dan ook vol met hoge noten en lange uithalen. Voor deelnemers aan talentenjachten zijn haar liedjes dan ook geschikt gebleken om hun eigen bereik te laten horen. Het officiële internationale account van X Factor plaatste vorig jaar een video met de top drie van meest gezongen nummers tijdens audities. Twee zijn er van Houston: I Will Always Love You en I Have Nothing. Ook in talentenjachten als The Voice, Got Talent en Idols worden haar nummers nog altijd vaak opgevoerd.

Voor het einde van 2022 staat de release van een film over het leven van Whitney Houston gepland. Actrice Naomi Ackie speelt de zangeres in de film die de titel I Wanna Dance With Somebody draagt. Kasi Lemmons verzorgt de regie. De film moet een viering worden van het leven en de carrière van Houston. Mocht de film een succes worden, zoals Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury en Rocketman over Elton John, zou dat zomaar een extra boost aan de populariteit van Houstons muziek kunnen betekenen.