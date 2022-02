Maestro-winnaar sor begint zijn eigen orkest en treedt daarmee in mei ook op in Het Concertgebouw in Amsterdam. De 25-jarige rapper heeft zijn zogenoemde sorkest gevormd uit 53 musici en zangers van de Hogeschool voor de kunsten Codarts Rotterdam.

Het optreden volgt op zijn nieuwe album, dat op 25 februari uitkomt. Op deze plaat brengt sor klassieke muziek en hiphop bij elkaar. "Het is een beetje vanzelf gegaan. We dachten: 'hoe vet zou het zijn om het album met het hele orkest live te gaan doen?'", aldus Rosario Mussendijk, zoals de artiest voluit heet, in gesprek met ANP.

De keuze om voor deze muzikanten te gaan was ook een bewuste, zegt hij. "Ik wilde een niet-bestaand orkest. Het leek me juist leuk om een groep jonge mensen van mijn leeftijd bij elkaar te zetten."

Het optreden in Het Concertgebouw vindt plaats op 26 mei. Tijdens het concert zal sor voornamelijk gaan rappen en zingen, maar ook tegelijkertijd gaan dirigeren en performen. Daar kijkt hij erg naar uit, al wordt het niet makkelijk.

"Ik sta dan met mijn rug naar het publiek toe. Bij het dirigeren loop je een halve maat voor, maar mijn handen en mond slaan dan een andere maat." Het wordt daarom volgens de artiest "een masterclass multitasken".

In zijn werk combineert sor fragmenten uit klassieke muziek met teksten en melodieën van zichzelf. Hij laat zich inspireren door componisten als Chopin, Mozart en Beethoven. Laatstgenoemde kampte net als sor met gehoorproblemen, wat de band met hem nog sterker maakt.

De rapper ziet zichzelf dan ook "enigszins" als een moderne Beethoven, en hoopt dat hij met zijn gehoorproblemen een voorbeeld kan zijn voor anderen en hen op deze manier "kracht kan meegeven".