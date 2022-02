Iggy Pop wint dit jaar de prestigieuze Polar Music Prize, ook wel de 'Nobelprijs voor de muziek' genoemd. Ook het Franse orkest Ensemble Intercontemporain wordt bij de uitreiking in mei geëerd, heeft de organisatie van de Zweedse muziekprijs bekendgemaakt.

De prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan artiesten of groepen die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. Behalve een beeldje krijgen de winnaars in de categorieën populaire muziek en klassieke muziek ook een geldprijs van 1 miljoen Zweedse kroon (zo'n 96.000 euro).

De 74-jarige Iggy Pop, ook wel bekend als de 'Godfather of Punk', zegt vereerd te zijn. "Ik ben me ervan bewust dat de Polar Music Prize eerder naar een zeer fraaie groep mensen is gegaan, dus dit is heel mooi", aldus de Amerikaanse zanger, die solo hits scoorde met nummers als Lust For Life en Candy, maar ook bekend is als frontman van The Stooges. Ook werkte hij samen met David Bowie. "Ik kijk ernaar uit om in mei de prijs in ontvangst te nemen in Stockholm."

Bekende oud-winnaars zijn grote namen als Paul McCartney, Sting, Quincy Jones, Joni Mitchell, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Metallica en Ray Charles. De prijs werd in 1989 geïnitieerd door Stig Anderson, de voormalige manager van ABBA.