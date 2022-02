In navolging van de nachthoreca start ook de evenementenbranche een actie met het plan de deuren weer te openen. Als de maatregelen van het kabinet het toelaten is 11 maart de aftrap bij Holland zingt Hazes in het Amsterdamse Ziggo Dome, zo laat de Alliantie van Evenementenbouwers woensdag weten.

"Dit moet gewoon en gaat gewoon gebeuren", zegt Ruben Brouwer, directeur van evenementenorganisator MOJO, die ook onderdeel uitmaakt van de Alliantie van Evenementenbouwers. Indien de overheid niet met het plan instemt, zullen acties volgen. Daarbij kun je volgens Brouwer denken aan grote demonstraties en optochten.

De Alliantie van Evenementenbouwers laat weten dat het twee jaar na de sluiting van de evenementensector tijd is om de deuren weer te openen, zonder dat hierbij restricties gelden als afstand houden en geplaceerd publiek. Evenementen mogen nu tot 1.250 bezoekers ontvangen. Daarbij is onder meer een vaste zitplaats verplicht. Voor de meeste grote zalen is dit niet werkbaar.

Een nog langere sluiting is "onhoudbaar", stelt Brouwer. Daarbij is volgens hem de heropening "gezien de ontwikkelingen" van het coronavirus weer mogelijk. "De druk op de zorg is afgenomen." Een evenement bezoeken is in de ogen van Brouwers veilig, aangezien de Fieldlab-evenementen dat hebben laten zien.

Met de oproep wil de alliantie "een stip op de horizon", die dus 11 maart bij Holland Zingt Hazes gezet moet worden. De evenementenbouwers willen dat het kabinet door de oproep meer met ze meedenkt. Het betekent niet dat het evenement ook doorgaat als de maatregelen het dan nog niet toelaten. "We willen onze vergunningen niet in gevaar brengen."

ZiggoDome wil weer volledig open

"De Alliantie van Evenementenbouwers geeft een signaal af waar wij volledig achterstaan", laat Danny Damman, directeur commerciële zaken van ZiggoDome, aan NU.nl weten. "Wij zien hier geen risico in. De maat is vol, we zijn twee jaar dicht geweest. De plannen uit Den Haag blijven onduidelijk. ZiggoDome wil vanaf maart sowieso weer volledig open, niet alleen voor Holland zingt Hazes."

Bij de Alliantie van Evenementenbouwers zijn grote partijen aangesloten, zoals de organisaties van festivals als Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole. Ook belangrijke artiestenvertegenwoordigers zoals Friendly Fire en concertorganisator Mojo vallen onder het verbond.

Op dit moment is er nog weinig perspectief voor de sector. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat "festivals en grote evenementen over een onbekend aantal weken weer mogelijk zijn". Daarbij zou het kabinet gebruik willen maken van de 1G-regel, wat zou betekenen dat alle bezoekers van tevoren een coronatest moeten laten afnemen.

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de evenementensector ook zonder toestemming op 11 maart weer de deuren opent. Dat werd ook bevestigd aan NU.nl. Dit is echter onjuist, laat de Alliantie van Evenementenbouwers weten. Dit is inmiddels aangepast.