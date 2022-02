Adele is dinsdag met drie prijzen de grote winnaar geworden van de BRIT Awards. De zangeres trad voor het eerst weer op na het afzeggen van haar concerten in Las Vegas.

Adele verzilverde in de O2 Arena in Londen drie van haar vier nominaties. Ze werd uitgeroepen tot artiest van het jaar, haar single Easy On Me werd song van het jaar en 30 kreeg de prijs voor album van het jaar.



De zangeres nam dinsdag zelf haar awards in ontvangst en trad ook op. Na het afzeggen van haar concertreeks in Las Vegas waren er geruchten dat ze ook haar optreden bij de BRIT Awards zou annuleren. Die geruchten ontkrachtte ze meteen op Instagram.

Adele heeft met de drie prijzen van dinsdag inmiddels twaalf BRIT Awards gewonnen. Robbie Williams is nog altijd de artiest met de meeste awards op zijn naam: dertien.

Andere prijzen gingen dinsdag naar onder anderen Dua Lipa (beste pop), Sam Fender (beste rock), Becky Hill (beste dance) en Wolf Alice (beste groep). Olivia Rodrigo won met Good 4 U de award voor best internationale song, Billie Eilish werd uitgeroepen tot beste internationale act en Silk Sonic tot beste internationale groep.

De BRIT Awards werden voor de 42e keer uitgereikt. Voor het eerst werd geen onderscheid meer gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen. Adele zei in haar dankwoord dit niet zo goed te begrijpen. "Ik vind het geweldig om een vrouw te zijn en een vrouwelijke artiest. Ik ben echt trots op ons."