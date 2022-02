Veel nachthoreca is al volledig uitverkocht voor de openingsactie De Nacht staat op. De clubs openen zaterdag de deuren uit protest tegen de coronamaatregelen, die de sector zwaar hebben getroffen.

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Inmiddels hebben clubs door het hele land zich erbij aangesloten.

Zo heeft 013 in Tilburg alle 1.400 kaarten verkocht. Ook het Patronaat in Haarlem (700 kaarten) en De Helling in Utrecht (300 kaarten) hebben alles verkocht. FLUOR in Amersfoort heeft in de voorverkoop al 300 kaarten aan de man gebracht en zal dinsdagavond de resterende 200 tickets te koop aanbieden.

Alle clubs laten weten niet de maximale capaciteit te benutten. Eerder werd al bekend dat alle tickets van de deelnemende Amsterdamse clubs zijn uitverkocht. In totaal gaat het om vijftienduizend kaarten.

Nachtbelang en het OAC zijn het naar eigen zeggen zat dat het kabinet bij de plannen voor de heropening van de samenleving het nachtleven nog niet is tegemoetgekomen. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht.

De leden van het Outbreak Management Team (OMT) komen deze vrijdag weer samen om zich te buigen over de vraag of er verder versoepeld kan worden. Volgende week geeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) weer een persconferentie.