De gedigitaliseerde aantekeningen van Paul McCartney voor Hey Jude, het iconische nummer van The Beatles, hebben maandag bij een veiling 76.800 dollar (meer dan 67.000 euro) opgeleverd. Het startbedrag voor dit object stond op 30.000 dollar (ruim 26.000 euro).

De digitale versie van McCartneys notities was het belangrijkste object bij de veiling die Julian Lennon had georganiseerd voor fans van The Beatles die een stukje muziekgeschiedenis wilden kopen.

De zoon van de in 1980 vermoorde Beatles-zanger John Lennon verkocht een aantal gedigitaliseerde objecten uit de collectie van zijn vader. Naast de aantekeningen verkocht hij ook NFT's van een oude jas van de film Magical Mystery Tour en een cape die John Lennon droeg in de film Help!

Een NFT, een non fungible token, is een niet-inwisselbaar digitaal bestand, dat als uniek bewijs geldt voor het eigendom ervan. Een deel van de veilingopbrengst gaat naar de White Feather Foundation, een organisatie die Julian Lennon in 2007 heeft opgericht om te werken aan de oplossing van milieu- en humanitaire problemen.