De nachtclubs zetten hun protestactie van komende zaterdag ook door na het gesprek dat zij maandagmiddag met minister van Economische Zaken Micky Adriaansens hadden. Een woordvoerder van Adriaansens laat aan NU.nl weten dat de minister vooral hun verhalen heeft aangehoord en deze informatie meeneemt naar de gesprekken die met het kabinet gevoerd worden in de aanloop naar 15 februari, het volgende weegmoment van de coronamaatregelen.

"Het was een goed gesprek", vertelt de woordvoerder. De sector heeft hierin verteld waar hij tegenaan loopt en er us gesproken over zaken als ventilatie, capaciteit en deurbeleid. Voor Adriaansens was het de eerste keer dat ze in gesprek ging met de sector, die komende zaterdag in protest gaat tijdens de actie De Nacht staat op. Veel nachtclubs en poppodia doen mee en zullen die avond en nacht opengaan voor het publiek.

De minister heeft begrip voor de actie en snapt de noodkreet, maar zegt ook dat "de regels er niet voor niks zijn". Wat betreft versoepelingen van de maatregelen - de horeca moet nu om 22.00 uur de deuren sluiten - kan er mogelijk pas op 15 februari perspectief gegeven worden.

Dan is er een nieuw weegmoment en worden de mogelijk versoepelde maatregelen op een persconferentie aangekondigd. Adriaansens zal de informatie die zij maandag heeft gekregen, meenemen in haar gesprekken met het kabinet.

Er doen inmiddels tientallen nachtclubs en poppodia mee met De Nacht staat op. De kaarten voor de evenementen in de Amsterdamse nachtclubs zijn al uitverkocht: er worden meer dan vijftienduizend bezoekers verwacht in de Amsterdamse zalen. Adriaansens zei eerder al dat er tijdens de actie gehandhaafd gaat worden.