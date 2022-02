Lata Mangeshkar, een van de meest invloedrijkste zangeressen van India, is op 92-jarige leeftijd overleden in Mumbai. Dat meldt The Guardian zondag. Mangeshkar is te horen in honderden Bollywood-films.

In India worden twee dagen van nationale rouw gehouden waarbij de nationale vlag halfstok hangt, meldt Asian News International op basis van overheidsbronnen.

De Indiase premier Narendra Modi zegt in een eerbetoon aan de 'nachtegaal van Bollywood': "Ze laat een leegte achter in onze natie die niet kan worden opgevuld. De komende generaties zullen zich haar herinneren als een trouwe en hardwerkende icoon van de Indiase cultuur, wiens melodieuze stem een ​​ongeëvenaard vermogen had om mensen te betoveren."

President Mangeshkar Ram Nath Kovind noemt het nieuws "hartverscheurend" en beschrijft Mangeshkar als "een uitzonderlijk mens, vol warmte".

Meer dan 30.000 liedjes in 36 talen

Mangeshkar begon met zingen toen ze vijf was en kreeg zangles van haar vader, die in het theater werkte. In 1949 brak ze door met het liedje Aayega Aanewala uit de film Mahal.

Daarna was ze een graag geziene gast in Bollywood-films. Haar werk in de Indiase filmindustrie maakte haar tot een nationaal icoon en haar carrière duurde 73 jaar. Mangeshkar zong in meer dan duizend films en nam daarnaast ook zelf albums op.

Hoewel ze haar school niet heeft afgemaakt, sprak ze vloeiend meerdere talen. Haar oeuvre omvat meer dan 30.000 nummers in 36 talen waaronder Engels, Russisch, Nederlands en Swahili.