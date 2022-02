Michael Ben David heeft de Israëlische versie van The X Factor gewonnen en mag nu het land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De 25-jarige zanger stond zaterdag in de finale van het talentenprogramma met het nummer I.M.

De drie finalisten van The X Factor brachten zaterdagavond live hun inzending voor het songfestival uit. Ben David kreeg met I.M de meeste stemmen. Hij kreeg uiteindelijk één punt meer dan Eli Huli, die de voorkeur had van zowel de X Factor-jury als de tweede jury, bestaande uit muziekprofessionals.

De zanger sprak in het tv-programma openhartig over de moeilijkheden die hij als kind had ondervonden, van gepest worden op school omdat hij met hoge stem zong tot de moeite die zijn moeder aanvankelijk had om hem te accepteren toen hij uit de kast kwam als homoseksueel.

Volgens Ben David heeft dit eraan bijgedragen dat hij veel "innerlijke kracht" in zichzelf heeft gevonden, een eigenschap die werd toegejuicht in het programma. Zijn lied I.M gaat over zelfacceptatie.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in Turijn. De halve finales zijn op 10 en 12 mei, de finale volgt op 14 mei. Namens Nederland doet zangeres S10 mee.