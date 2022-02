In navolging van Neil Young kondigden in de afgelopen dagen ook artiesten als Joni Mitchell en India.Arie aan dat ze hun muziek van Spotify halen. Dit doen ze uit protest tegen de podcast van Joe Rogan op de streamingdienst, die misinformatie over het coronavirus en vaccins zou promoten. Hoeveel inkomsten lopen deze artiesten eigenlijk mis nu ze niks meer verdienen aan streams van Spotify, en wat betekent het voor de streamingdienst zelf?

Vorige maand ontstond er ophef rondom The Joe Rogan Experience, de podcast van Rogan die exclusief op Spotify te beluisteren is. Hierin kwam een viroloog aan het woord die misinformatie over coronavaccins zou hebben verspreid. Zo'n 270 artsen en wetenschappers klommen in de pen met het verzoek de podcast te verwijderen.

Toen Spotify hier geen gehoor aan gaf, besloot Young dat het bedrijf moest kiezen tussen hem en Rogan. De 76-jarige singer-songwriter wilde niet dat zijn muziek op een platform zou staan dat misinformatie verspreidt.

Spotify besloot dat de muziek van Young verwijderd mocht worden. Al snel volgden artiesten als Mitchell, India.Arie en de andere leden van Crosby, Stills, Nash & Young hem op.

750.000 dollar verlies per jaar voor Young

Deze stap is voor deze artiesten echter niet kosteloos. Zij geven hiermee een deel van hun inkomsten die ze uit streaming halen op. Discussies over hoeveel Spotify nu eigenlijk uitbetaalt aan de artiesten voor het afspelen van hun muziek zijn al zo oud als de streamingservice zelf.

Business Insider rekende uit dat Spotify per stream zo'n 0,003 tot 0,005 dollar neertelt. Dit betekent dat er zo'n 250 streams nodig zijn om 1 dollar (0,87 euro) te verdienen. Om een behoorlijk inkomen aan Spotify over te houden, is dus een grote hit of een grote catalogus met muziek nodig.

Dat laatste heeft Young, waarmee hij maandelijks zo'n zes miljoen luisteraars op Spotify bereikte. Billboard rekende uit dat de Canadees jaarlijks zo'n 750.000 dollar (ongeveer 665.000 euro) misloopt nu hij geen Spotify-streams meer binnen harkt. Het Amerikaanse weekblad zegt hierbij dat Spotify zo'n 43 procent van Youngs streaminginkomsten besloeg. In een eerdere verklaring schatte Young dat percentage zelf op zo'n 60 procent.

Voor Mitchell ligt dat bedrag iets lager: rond de 270.000 euro (een kleine 240.000 euro). Young riep in zijn verklaring andere artiesten op zijn voorbeeld te volgen. Kleinere artiesten, die het wellicht ook niet altijd eens zijn met de beslissingen van het streamingbedrijf, hebben echter minder vrijheid om die inkomsten op te geven, zeker in een tijd waarin er amper verdiend kan worden aan liveoptredens.

Marktwaarde Spotify daalt met 2,1 miljard dollar

De hele situatie heeft Spotify echter ook verliezen gekost. Variety meldde eerder deze week dat de marktwaarde van het bedrijf met 2,1 miljard dollar was gedaald, waarschijnlijk als gevolg van de ophef rondom Rogan en Young. Zo daalden de aandelen tussen 26 en 28 januari met 6 procent.

Spotify-topman Daniel Ek kondigde intussen aan dat podcasts waarin het gesprek over het coronavirus gaat voortaan een waarschuwing meekrijgen. Ook liet hij weten in de afgelopen tijd al zo'n twintigduizend podcasts met misinformatie te hebben verwijderd.

Tevens zou hij in een briefing aan het personeel van Spotify hebben gemeld dat Spotify niet zo'n groot bedrijf zou zijn geworden zonder de podcasts van Rogan. De podcastmaker tekende in 2020 een exclusief contract met de streamingdienst, waarmee meer dan 100 miljoen dollar gemoeid zou zijn.

Dankzij dat contract is Spotify nu de enige plek waarop Rogans podcast te beluisteren is, die met elke aflevering zo'n elf miljoen luisteraars bereikt. De muziek van Young en Mitchell, hoewel tijdloos en populair, bereikte een minder groot publiek en wordt ook op andere streamingplatforms aangeboden.