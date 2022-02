Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er tijdens de aangekondigde actie De Nacht Staat Op gehandhaafd gaat worden. Nachtclubs kondigden deze week aan vanaf zaterdag 12 februari hun deuren weer te openen, hoewel er voorlopig geen uitzicht op versoepelingen voor de sector is.

"Regels zijn regels", aldus Adriaansens. Dat betekent dat ondernemers die tegen de maatregelen in hun deuren openen, een boete riskeren.

Wel gaat Adriaansens maandag in gesprek met ondernemers uit de nachthoreca. Ze begrijpt hun frustratie over de regels, die al bijna twee jaar lang vooral nachtclubs en discotheken raken. In het gesprek wil de minister vooral horen wat de plannen van de sector zijn om "verantwoord stappen te kunnen ondernemen". Ze hoopt na februari "snel tot stappen te komen".

Vóór het nieuwe weegmoment van 15 februari hoeven de clubs in ieder geval geen versoepelingen te verwachten.

De Nacht Staat Op is een initiatief van Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), ondersteund door de landelijke nachtsector. "Wij zijn dicht om iets te voorkomen dat vervolgens niet voorkomen wordt en onveiliger gebeurt dan wanneer het bij ons zou gebeuren", zegt initiatiefnemer Pieter de Kroon over de illegale feestjes die worden georganiseerd.