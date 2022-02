Branchevereniging NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) neemt de signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muzieksector serieus en wil op korte termijn in gesprek met de artiesten die misstanden aan de kaak hebben gesteld.

Dat laat algemeen directeur Anne de Jong desgevraagd weten naar aanleiding van de open brief die tientallen zangeressen woensdag naar buiten brachten.

De branchevereniging, waarbij onder meer muzieklabels, uitgeverijen en producenten aangesloten zijn, waardeert het initiatief van de zangeressen. "We nemen alle beschuldigingen van ongepast gedrag zeer serieus en tolereren geen grensoverschrijdend gedrag", zegt De Jong. Volgens hem wordt al veel gedaan om misstanden te voorkomen, maar is er altijd meer te doen. "Niet alleen in de muziekindustrie, maar breder in de samenleving."

"Onze leden werken hard om ervoor te zorgen dat medewerkers en artiesten werken in een veilige en inclusieve omgeving", aldus De Jong. "Veel van onze leden houden zich aan strikte gedragscodes, geven vertrouwelijk advies en ondersteuning aan medewerkers en artiesten, en hebben samenwerkingsverbanden met hotlinediensten, waaronder het Centrum Seksueel Geweld en Mores Online, om leden, muziekproducenten, hun medewerkers en artiesten te adviseren en te informeren over grensoverschrijdende problemen."

'Goed luisteren naar wat er speelt'

De NVPI wil graag praten over "hoe een veilige en inclusieve muziekindustrie kan worden gegarandeerd". De branchevereniging wil er daarbij voor zorgen dat iedere stem wordt gehoord. "We vinden het belangrijk om goed te luisteren naar wat er speelt, te beginnen bij de zangeressen die de brief hebben ondertekend."

In de open brief van woensdag, die werd geschreven naar aanleiding van de BOOS-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, lieten de zangeressen weten dat dat in de hele muzieksector plaatsvindt. Onder anderen Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis ondertekenden de brief.