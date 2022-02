De gemeente Amsterdam gaat met de nachtclubs van de stad in gesprek over de protestactie De nacht staat op, zo heeft de gemeente donderdag laten weten. De nachthoreca maakte eerder deze week bekend op 12 februari de deuren weer te openen, ook al is dit niet toegestaan volgens de huidige coronaregels, die tot in ieder geval 8 maart gelden.

De komende dagen wordt gekeken naar de plannen, laat een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema weten.

Woensdag kondigden brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) via een filmpje op Instagram aan het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Op 12 februari willen clubs in het hele land open.

"We begrijpen de grote frustratie bij de sector en het feit dat ze al jaren als laatste in de rij staan bij versoepelingen", aldus de woordvoerder van Halsema. In het gesprek met de branche zal het volgens haar ook gaan over de verantwoordelijkheid van de gemeente om de landelijke coronamaatregelen te handhaven.

Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur sluiten en is een zitplaats verplicht. Maandag gaat de sector nog in overleg met het ministerie van Economische Zaken.