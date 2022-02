Meerdere artiesten willen dat hun muziek niet meer wordt aangeboden op Spotify, omdat de streamingdienst besloot om zijn omstreden podcast The Joe Rogan Experience niet van het platform te halen. Een overzicht van de artiesten die om deze reden van Spotify af willen.

Wat is er gebeurd? Vorige week ondertekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience, waarin Rogan de omstreden viroloog Robert Malone interviewde, offline te halen. De podcast van Rogan, die gemiddeld elf miljoen luisteraars per aflevering trekt, zou volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden.

Zanger Neil Young verzocht in een inmiddels verwijderde open brief om het verwijderen van zijn muziek van Spotify zolang de podcast The Joe Rogan Experience online bleef staan. Aan Youngs verzoek werd geen gehoor gegeven. "We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen, maar hopen hem snel weer te verwelkomen", liet de streamingdienst weten.

Wel onderneemt Spotify op een andere manier actie. Spotify zal een "speciale COVID-19-hub" creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over COVID-19 bevat. Luisteraars worden dan doorverwezen naar "links naar betrouwbare bronnen en door data gedreven feiten van wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten van over de hele wereld", aldus topman Daniel Ek. De functie zal deze week worden uitgerold.

Neil Young

De 76-jarige Canadese Heart of Gold-zanger Neil Young eiste dat Spotify de beruchte podcast offline zou halen. "Je kan Rogan hebben of Young, maar niet allebei", schreef hij in een open brief. Spotify zegt sinds de start van de coronapandemie ruim twintigduizend podcastafleveringen over het virus offline te hebben gehaald. Aan Youngs verzoek werd echter geen gehoor gegeven. "We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen, maar hopen hem snel weer te verwelkomen", liet de streamingdienst weten aan persbureau Reuters.

Joni Mitchell

De 78-jarige Big Yellow Taxi-zangeres Joni Mitchell verklaarde zich solidair met Young "en de wereldwijde wetenschappelijke en medische gemeenschap". "Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die anderen het leven kosten."

Nils Lofgren

De Amerikaanse gitarist Nils Lofgren, onder meer bekend van zijn werk bij Neil Young & Crazy Horse en Bruce Springsteen & The E Street Band, sloot zich aan bij de protestactie. "We moedigen alle muzikanten, artiesten en muziekliefhebbers aan om achter ons te gaan staan en de banden met Spotify te verbreken. Het is een krachtige daad die jullie allemaal kunnen uitvoeren om de waarheid, de mensheid en de helden te eren die elke dag hun leven riskeren om onze levens te redden."

India Arie

De soulzangeres India Arie (foto), bekend van de hit Video, wil ook dat haar muziek en podcast van Spotify wordt verwijderd. "Neil Young heeft een deur geopend die ik moet betreden. Ik geloof in vrijheid van meningsuiting. Desondanks vind ik Joe Rogan problematisch, ook los van zijn interviews over het coronavirus. Ik vind dat ook vanwege zijn racistische uitspraken. Daarnaast vind ik het respectloos dat Spotify hem miljoenen dollars betaalt en artiesten slechts een schijntje krijgen. Dat laat zien wat voor bedrijf het is."

Crosby, Stills & Nash

De tachtigjarige Graham Nash, die samenwerkte met Young in de formatie Crosby, Stills, Nash & Young en ook met Mitchell, sluit zich aan bij zijn collega. "Er zit een verschil tussen het laten zien van verschillende standpunten en het opzettelijk verspreiden van valse informatie."

David Crosby en Stephen Stills lieten in navolging van Nash weten zich ook aan te sluiten bij Young. Alle soloalbums van Crosby en Stills, maar ook hun samenwerkingen met Young en Nash, die gemaakt werden onder de namen Crosby, Stills, Nash & Young, Crosby, Stills & Nash en Crosby & Nash worden verwijderd.

Failure

De rockband Failure vertrekt ook bij Spotify. Ze laten weten dat ze vinden dat de streamingdienst de artiesten slecht betalen en "dat gevoel van ongenoegen werd versterkt door deze ontwikkelingen".