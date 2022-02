Bijna dertig zangeressen hebben in een open brief op de site van 3voor12 aandacht gevraagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. De artiesten, onder wie Lakshmi, Glennis Grace (foto) en Hadewych Minis, pleiten voor onder meer een overkoepelend meldpunt in de sector en het aanstellen van onafhankelijke vertrouwenspersonen bij platenmaatschappijen.

De zangeressen, onder wie ook Laura Jansen, Claudia de Breij en Esmee Denters, schrijven hun brief naar aanleiding van de uitzending van BOOS waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland aan de kaak werd gesteld.

"De BOOS-documentaire was heftig, maar voor ons niet verrassend. Wij wisten dit al. Onze psychologen en therapeuten wisten dit al. Dus nu (de meesten van) jullie ons eindelijk geloven, wat gaan we eraan doen?", schrijven de artiestes.

"Mensen deden lacherig over de 'loketten' waar John de Mol over vertelde, maar wij hébben niet eens een loket." Ze pleiten voor een door de sector gesteund meldpunt waar alle gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld kunnen worden. Op basis van deze meldingen kan actie ondernomen worden en kunnen de daders op hun gedrag aangesproken worden.

De zangeressen, die allen zeggen in hun carrière met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken te hebben gehad, vragen verder om "getrainde en bevoegde, onafhankelijke vertrouwenspersonen bij labels en publishers". "We willen dat beginnende zangeressen voorlichting krijgen wanneer ze de industrie binnenkomen. Voorlichting over de situaties die zich zouden kunnen gaan voordoen, hoe ze daarop kunnen reageren, bij wie ze aan de bel kunnen trekken." Ook willen ze dat mannen in de muziekindustrie trainingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag volgen.

"Waarschijnlijk zal dit het probleem alsnog niet oplossen, maar het is in elk geval een begin. Iets om ervoor te zorgen dat het meisje dat op dit moment met haar borstel voor de spiegel aan het zingen is niet dezelfde shit mee hoeft te maken als wij", aldus de artiesten.