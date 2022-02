Waar er eerder berichten de ronde deden dat Adele na het afzeggen van haar concertreeks in Las Vegas ook haar optreden bij de BRIT Awards heeft geannuleerd, ontkracht de zangeres dit nu. Ze schrijft op Instagram dat ze wel degelijk naar het Verenigd Koninkrijk afreist voor een optreden bij de awardshow.

"Ik ben heel blij te mogen zeggen dat ik volgende week bij de BRIT Awards optreed", schrijft Adele. De zangeres kondigt tevens aan tijdens haar bezoek aan haar thuisland plaats te nemen in de talkshow van Graham Norton. "Ik kijk ernaar uit."

Adele liet vorige maand in tranen weten dat haar concertreeks in Las Vegas niet door kon gaan, omdat een groot deel van haar team was getroffen door het coronavirus. Hierdoor zou ze niet de show kunnen gegeven die ze haar fans heeft beloofd. Dat de shows pas een dag voor het eerste concert werden afgelast, zorgde voor geruchten over de toestand van de zangeres.

Zo werd er gespeculeerd dat haar relatie met sportmanager Rich Paul in zwaar weer verkeert. Met deze geruchten rekent Adele ook af in haar Instagram-bericht. "Jullie krijgen de groetjes van Rich", schrijft ze.

De BRIT Awards worden dinsdag 8 februari uitgereikt. Adele is zelf onder meer genomineerd voor de prijzen voor beste album en beste artiest.